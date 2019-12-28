Lamborghini Aventador SVJ победил в гонке с Nissan GT-R на 1200 л. с. и другими суперкарами

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Опубликованный ролик снят в конце 2019 года во время автомобильных соревнований Super Car Sunday, проходящих в Нидерландах. В группе из 20 участников оказался Lamborghini Aventador SVJ, который является наиболее мощной версией авто. В тот день этот участник обогнал всех конкурентов, но сложнее всего победа ему далась в гонке с “заряженным” универсалом Audi RS6 Avant, с мощностью двигателя 740 л. с. Также на мероприятии присутствовало большое количество версий Porsche 911, суперкар Nissan GT-R на 1200 л. с. и родстер McLaren 570 Spider.[/center]В первой же гонке Lamborghini Aventador SVJ обогнал серьезного соперника марки BMW, а по итогам соревнования суперкар стал главным действующим лицом мероприятия.