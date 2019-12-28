Lamborghini Aventador SVJ победил в гонке с Nissan GT-R на 1200 л. с. и другими суперкарами
В Сети появилось видео того, как Lamborghini Aventador SVJ пришел первым в гонке с Nissan GT-R на 1200 л.с. и множеством других машин. Данный ролик размещен на YouTube-канале, посвященном машинам, ExoticCarspotters.
Опубликованный ролик снят в конце 2019 года во время автомобильных соревнований Super Car Sunday, проходящих в Нидерландах. В группе из 20 участников оказался Lamborghini Aventador SVJ, который является наиболее мощной версией авто. В тот день этот участник обогнал всех конкурентов, но сложнее всего победа ему далась в гонке с “заряженным” универсалом Audi RS6 Avant, с мощностью двигателя 740 л. с. Также на мероприятии присутствовало большое количество версий Porsche 911, суперкар Nissan GT-R на 1200 л. с. и родстер McLaren 570 Spider.
В первой же гонке Lamborghini Aventador SVJ обогнал серьезного соперника марки BMW, а по итогам соревнования суперкар стал главным действующим лицом мероприятия.
Опубликованный ролик снят в конце 2019 года во время автомобильных соревнований Super Car Sunday, проходящих в Нидерландах. В группе из 20 участников оказался Lamborghini Aventador SVJ, который является наиболее мощной версией авто. В тот день этот участник обогнал всех конкурентов, но сложнее всего победа ему далась в гонке с “заряженным” универсалом Audi RS6 Avant, с мощностью двигателя 740 л. с. Также на мероприятии присутствовало большое количество версий Porsche 911, суперкар Nissan GT-R на 1200 л. с. и родстер McLaren 570 Spider.
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В первой же гонке Lamborghini Aventador SVJ обогнал серьезного соперника марки BMW, а по итогам соревнования суперкар стал главным действующим лицом мероприятия.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:52