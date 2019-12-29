Райан Рейнолдс объявил о начале работ над третьей частью «Дэдпула»

Райан Рейнолдс в канун Нового года и Рождества объявил о начале работ над третьей частью «Дэдпула», решив так оригинально поздравить своих поклонников с наступающими праздниками. Первые два эпизода фильма пользовались огромной популярностью у зрителей. По словам актера, съемочная команда уже приступила к работе на студии Marvel. Однако знаменитость стал не анонсировать дату выхода следующей части фильма на экраны. По словам экспертов, премьера картины запланирована не ранее, чем на 2022 год, так как Marvel уже объявила четвертую фазу своей Вселенной на 2020-2021 годы, и упоминания о «Дэдпуле» не было.Первые две части «Дэдпула» собрали в прокате 780 миллионов долларов, и, до показа фильма «Джокер», рассматривались как наиболее кассовые ленты с высоким рейтингом.