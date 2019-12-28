Звезда "Дома-2" Саша Черно вместо того, чтобы лечь в больницу, ругается со своими подписчиками





Зрители уже некоторое время следят за болезнью Александры и удивляются тому, что девушка практически не прилагает усилий к своему выздоровлению. Сначала Черно не спешила на приём к врачу, а потом, узнав диагноз, приняла решение, что будет лечиться дома. Саша осознаёт все риски для будущего ребёнка, но в своей болезни обвиняет пользователей.Примерно неделю назад Черно простудилась. Затем простуда перешла в ангину. Врачи выписали ей антибиотики, которые можно принимать при беременности, находясь при этом под непрерывным присмотром доктора. Но девушка не хочет ложиться в больницу даже ради здоровья малыша, считая, что там подцепит другие болезни.При этом, общаясь со своими подписчиками, Саша начала грубо отвечать им на вопросы о своей беременности. Девушка уже много раз пожалела, что рассказала о своём сроке подписчикам. По её мнению, именно после этого и начались проблемы со здоровьем.