Победителем юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» стал 22-летний тату-мастер Дмитрий Матвеев





12 лет подряд на экраны выходит самое спорное шоу «Битва экстрасенсов», которое часто вокруг себя собирает любителей покритиковать. Недавно закончился юбилейный 20 сезон, который ознаменовался победой самого молодого участника. Так, статуэтку руки в этом году получил 22-летний Дмитрий Матвеев. Он является чернокнижником и тату-мастером родом из Тольятти. 13 колдунов, магов, ведьм и ворожей проходили испытания в течении трех месяцев за звание самого сильного. Однако до финала дошли только четверо. Второе место заняла Мариам Циминтия, третье досталось Вилме Генрих, четвёртое - Ирине Игнатенко. Во время выступления после объявления победителя парень рассказал, что не может поверить в случившееся, и действительность оказалась намного лучше, чем он мог себе представить.Во время прохождения испытаний участники не только старались показать себя как самые лучше маги и экстрасенсы, но и создавали романтические отношения. Так, на проекте определились две влюблённые пары. Мариам Циминтия и Кудрат Ахунов предпочли не признаваться в своих любовных отношениях, в то время как победитель «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеев и ясновидящая из Китая Астрид в предфинальном выпуске озвучили друг другу свои чувства.