Роза Сябитова в эфире «Давай поженимся!» исполнила тверк

В этот раз гостями «Давай поженимся!» стали не только люди, занимающиеся поиском своей второй половинки, но и звезды российского шоу-бизнеса. За столом с тремя бессменными ведущими оказались Анна Семенович и Наташа Королева. В один момент Роза Сябитова узнала, что одна из гостей, пришедшая на проект в поисках любви, занимается исполнением танцев в стиле тверк. Знаменитость не знала, что это такое, поэтому попросила ей объяснить.Тогда девушка предложила Розе Сябитовой вместе станцевать тверк в прямом эфире, и та согласилась. Когда телеведущая узнала, какие ей предстоит совершать движения, она заявила, что не собирается отступать, если уже сказала: «Да». В итоге знаменитость исполнила тверк в платье, чем вызвала неоднозначную реакцию как собравшихся в студии, так и обычных зрителей.Многие обрушились на 57-летнюю Розу Сябитову с критикой. Зрители заявили, что подобному поведению не место в эфире «Давай поженимся!», особенно если речь идет про одну из трех ведущих проекта. Несмотря на это нашлись и те, кто оценил юмор знаменитости и похвалил ее за самоиронию и стремление к познанию нового.