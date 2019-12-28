В интернете обнародовали отрывок из последней речи Галины Волчек





Торжество по случаю 86-летия Галины Волчек состоялось 19 декабря. При этом спустя всего 7 дней она умерла в Боткинской больнице. В собственный день рождения режиссер сделала выступление перед артистами своего любимого театра. Речь знаменитости в тот раз оказалась последней, сделанной перед широкой аудиторией. В своих словах Галина Волчек подчеркнула, что очень заинтересована в работе отрасли культуры, любит всех актёров и горда их достижениями на профессиональном поприще.Режиссёр сообщила, что твёрдо верит в Бога, как и в его защиту для коллектива. Последний назвала счастливой единой группой единомышленников. В завершении своей речи Галина Волчек призвала артистов верить в её любовь к ним и дала обещание в первый раз за длительный период времени встать перед собственными коллегами. После этого она медленно поднялась со своего инвалидного кресла. Подобное оказалось для многих из присутствующих совершенно неожиданным событием. Артисты бурно поддержали знаменитость и наградили громкими аплодисментами.Галина Волчек являлась главой театра «Современник» свыше 40 лет. Режиссёр умерла, когда в её любимом учреждении культуры проходил финальный акт постановки «Анархия». Когда артисты узнали о трагическом событии, им не хватило сил выйти на поклон к зрителям. В то время на сцене появился Сергей Гармаш. Он рассказал гостям театра о трагическом событии - смерти выдающегося режиссёра.