Андрей Макаревич приготовил новогодние блюда из «Иронии судьбы»





Вместе с Андрее Макаревичем на кухне оказались Ольга Науменко и Валентина Талызина, снимавшиеся в легендарном фильме. Также оценить новогодние блюда из «Иронии судьбы» пришел Михаил Ширвиндт. Сначала знаменитости приступили к приготовлению заливной рыбы. Они сразу отметили, что единого рецепта для этого блюда нет, поэтому звезды консультировались друг с другом на каждом этапе. Также не обошлось и без шуток на тему того, что данная закуска является «гадостью».Не обошли стороной Андрей Макаревич и другие знаменитости салат оливье. Все присутствующие сошлись во мнении, что он не является изощренным, однако сложно представить новогодний стол без данного блюда. При этом Михаил Ширвиндт отметил, самое главное после любого торжества – это послевкусие. Оно формируется не только пищей, но и компанией, собравшейся за столом.Также в ходе обсуждения Науменко и Талызина рассказали, что именно они пили во время съемок легендарной картины. Актрисы признались, тогда режиссер «Иронии судьбы» разрешил им «войти в образ».В конце передачи Андрей Макаревич традиционно исполнил несколько своих композиций для зрителей.