«Маленькая прелесть»: Дочь Нюши Симба очаровала поклонников своей мимикой

Певица Нюша, готовясь к празднованию Нового года, взяла с собой на шопинг свою маленькую дочь. Исполнительница выбирала подарки для родных и близких на праздник. С появлением дочки, наступление Нового года стало особенным для всей семьи звезды. Родители, несмотря на очень маленький возраст своего ребенка, всячески стараются удивить Симбу. На видео певица показала свою дочь с активной и яркой мимикой. Девочка отражала на лице моментальную смену настроения. Опубликованные кадры певица подписала: «Тот момент, когда продумываешь, что кому подарить на Новый год».Подписчики откликнулись множеством восторженных комментариев. «Очаровашка», «Потрясающая, сотни эмоций за минуту», «Маленькая прелесть», - писали очарованные поклонники.Нюша больше года не показывала лицо дочки и не называла ее имени. Только на прошлой неделе певица поделилась, что назвала малышку по-особенному, вдохновившись любимым мультфильмом «Король лев». Исполнительница мечтает, чтобы её дочь Симба имела столь сильный характер, как и львёнок в знаменитой сказке.