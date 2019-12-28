«Уральские пельмени» обвинили экс-директора Сергея Нетиевского в получении денег за организацию несуществующего концерта





Согласно сообщению нынешнего директора юмористического коллектива Евгения Орлова, участники творческого объединения «Уральские пельмени» уже подали иск о взыскании средств в Свердловский арбитражный суд. Также два месяца назад с соответствующим заявлением юмористы обратились в полицию.Евгений Орлов заявляет, Сергеем Нетиевским денежные средства в сумме 1 миллион рублей были переведены со счетов юридического лица за организацию концерта «Корпорация морсов» в Екатеринбурге, который не проводился.Конфликт между сторонами, выдвигавшими обоюдные обвинения касательно вывода денег из проекта, длится с 2015 года. Сергей Нетиевский считает иск очередной попыткой «нападения Орлова», прикрывающегося коллективом и брендом, на его компании для воздействия на него через суды и средства массовой информации.