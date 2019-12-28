Светлана Лобода и Сергей Лазарев помирились спустя полгода после громкого конфликта





Исполнители старались избегать данной темы, поэтому истинные причины их конфликта так и остались неизвестными. Сергей Лазарев отказывался комментировать эту ситуацию, а Светлана Лобода заявила, что поведение коллеги ее сильно оскорбило, поэтому она не возобновит с ним общение до извинений с его стороны. С тех пор прошло уже полгода, а в преддверии Нового года артисты решили закончить свой конфликт.В эфире программы «Привет, Андрей!» знаменитости рассказали, что им удалось найти общий язык, и они нормализовали свои отношения. Телеведущий изначально не поверил Сергею Лазареву и Светлане Лободе, поэтому попросил их обняться и поцеловать друг друга. Исполнители сделали это, чем подтвердили – их конфликт остался в прошлом. При этом стало известно, что к решению этой ситуацию приложил свою руку Филипп Киркоров.Также Светлана Лобода развеяла миф о том, что на одной ноге у нее якобы 6 пальцев. Знаменитость показала свою ступню и подтвердила, это не так. Артистка призналась, всему виной неудачный снимок, опубликованный в Сети. Узнав об этом звезда решила ничего не менять и последовала совету Филиппа Киркорова: «Пусть говорят».