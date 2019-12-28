"Участвовали и звезды, и рабочие": Ведущая Анна Шатилова объяснила популярность "Голубого огонька"





Анна Шатилова заявила, что музыкальный проект стал популярным из-за того, что зрители старались каждую субботу поскорее закончить все дела и занять своё место перед телевизором. Не стоит уменьшать значение людей, которые принимали участие в трансляции, ведь ее героями могли быть знаменитости и простые рабочие, колхозницы, ткачихи. Ведущая заявляет, всех их могли даже на улицах встретить.Анна Шатилова припомнила, как смогла стать одной из ведущих программы. В 1962 году у знаменитости получилось принять участие в кастинге, который она прошла на одних условиях с другими претендентами. Пять человек, выбранных по итогам конкурса, направили в студию для записи эфира «Огонька». Ведущая сообщила, что Михаил Харламов (на тот момент председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению) заявил, чтобы пятерым дали по фразе и посадили их в субботу за один стол. Так, Анна Шатилова, благодаря разговору со зрителями, который произошел во время новогоднего «Огонька», стала телеведущей.