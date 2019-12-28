Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Донбассом до конца года





Ранее вопрос об обмене пленными уже обсуждался контактной группой путём видеоконференции. Борис Грызлов, представляющий интересы России, сообщил, что условия обмена пленными согласованы. Киев подтвердил готовность провести его до конца года. По информации от омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, обмен между Киевом и Донбассом совершится 29 декабря. Пресс-служба украинского президента подтверждает намерения провести обмен в воскресенье, но сообщает о неполной верификации всех людей.Ранее, на встрече лидеров Нормандской четвёрки, состоявшейся 9 декабря, было принято соглашение, в котором подчёркивалось, что разведение сил предусмотрено к концу марта 2020 в трёх точках Донбасса, а минские договорённости остаются действующими для работы в «нормандском формате». Так же было озвучено требование обеспечения прекращения огня на Донбассе до конца года. Кроме того лидеры Нормандской четвёрки выразили контактной группе пожелание обеспечения обмена до конца года «всех на всех», а так же предоставить полный доступ к содержащимся под стражей лицам для Красного креста.