Марьяна Ро опровергла слухи о своей беременности

После появления спорных фото, на которых Марьяна Ро запечатлена с крупным живом, поклонники стали публиковать сообщения о её беременности, распространять данные в отношении её готовности стать матерью. Сама знаменитость подчеркнула, что желала лишь пошутить и спровоцировать вопросы со стороны недоброжелателей, предсказывавших ей одиночество после разрыва отношений с рэпером Face и блогером Ивангаем., - отметила Марьяна Ро.Часть поклонников отрицательно встретила шутку о беременности. До этого Марьяна Ро уже публиковала похожие фото и видео, чем вводила фанатов в заблуждение. При этом блогер обещала, что в дальнейшем станет делиться исключительно достоверной информацией, отказавшись от таких шуток над своими подписчиками.