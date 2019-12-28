Итальянские эксперты восхитились российским бомбардировщиком Ту-22М3





По словам экспертов, Ту-22М3 является очередным доказательством мастерства российский конструкторов, способных решать передовые и уникальные задачи, которые остаются неразрешимыми в других странах мира. Специалисты напомнили, что форсаж – это режим работы некоторых реактивных двигателей, приводящий к временному увеличению тяги в случае необходимости. Обычно он используется при взлете, переходе к сверхзвуковой скорости и совершении маневров.Первое, что бросается в глаза, отмечают итальянские эксперты, – это цвет пламени, выходящего из двигателя при форсаже. У самолетов НАТО этот шлейф имеет оранжевый оттенок, тогда как у российских – синий. Это говорит о том, что во втором случае топливо сгорает полностью, а в первом – лишь частично. Такая высокая эффективность работы силовой установки поражает экспертов.Также они отметили, что после взлета бомбардировщик Ту-22М3 поразительно долго смог удерживать режим форсажа уже после завершения маневра. Обычно в таких ситуациях его выключают очень быстро, а у российской боевой машины этот период оказался достаточно долгим. В целом Ту-22М3 получил высокие оценки от итальянцев.