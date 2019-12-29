АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Названы главные ошибки во время секса, угрожающие здоровью

Медики назвали главные ошибки пар во время секса, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Эксперты также привели способы их решения.
Названы главные ошибки во время секса, угрожающие здоровью

Зачастую мужчины не заботятся о прелюдии, что приводит к недостаточному возбуждению женщины. Это становится причиной малого выделения из влагалища смазки, что впоследствии вызывает повреждения слизистой оболочки. В таком случае необходимо уделить предварительным ласкам больше времени или использовать лубрикант, который может понадобиться также в случае недостаточного количества естественной смазки даже при сильном возбуждении. Во время полового акта следует говорить с партнером о своих ощущениях, особенно, если они болезненные или неприятные. Необходимо ознакомиться с инструкцией к презервативам и правильно их использовать, а также проверять целостность защитного изделия перед занятием любовью.

Перед сексом следует тщательно мыть половые органы и руки, а также интимные игрушки, если они будут использоваться. Следует помнить, что бактерии из прямой кишки не совместимы с микрофлорой влагалища, поэтому нельзя совмещать разные виды секса. НА ЗППП следует проверяться до интима, а также предоставлять справку о состоянии здоровья, если того требует партнер. После незащищенной любовной связи нельзя игнорировать симптомы расстройства, особенно, если нет уверенности в том, с кем была проведена ночь, а также врачи рекомендуют при любых сомнениях пройти проверку.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные ошибки во время секса, угрожающие…
Названы дроны с наиболее высокой ценой на…
Ученые назвали возможные варианты конца…
NASA показало Рождественскую елку в…
В доме женщины из Великобритании появился призрак маленькой…
Диетолог назвал самые распространенные причины…
Сайт Pornhub озвучил наиболее частые поисковые запросы в уходящем…
Анну Курникову заподозрили в очередной…
В Великобритании коммунальные службы нашли на свалке коробку с 15 тысячами…
Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем…
Эксперт: Йогурт перед сном помогает снизить риск развития рака толстой…
Кейт Миддлтон и принца Уильяма уличили в нарушении традиции королевской…
Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал, как мужчинам пробудить в себе отцовский…
Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым…
Ученые установили, что полные мужчины занимаются сексом чаще…
Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой произвела фурор среди звезд…
"Газпром" получит в качестве погашения задолженности от Брянской области…
Пользователи сервиса "Юла" смогут рассчитать срок продажи товара по…
Специалисты создали ИИ, умеющий распознать язык лучше…
Названы наиболее распространенные зимой…
Александра Савельева рассказала о новогодних традициях своего…
Стало известно, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме на Новый…
Эксперты рассказали, через сколько часов после новогоднего застолья можно садиться за…
Lamborghini Aventador SVJ победил в гонке с Nissan GT-R на 1200 л. с. и другими…
Победителем юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» стал 22-летний тату-мастер Дмитрий…
Роза Сябитова в эфире «Давай поженимся!» исполнила…
Андрей Макаревич приготовил новогодние блюда из «Иронии…
Учёные: Найден способ приготовления риса без содержащегося в нем…
Представлена электробритва Xiaomi Mijia MSX201 за…
Названы необычные туристические направления для россиян на новогодние…
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посмеялся над ней и дочерьми из-за шести чемоданов в…
В интернете обнародовали отрывок из последней речи Галины…
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина похвасталась татуажем…
Миллионерша Ольга Лейбан хотела забрать Евгения Ромашова из…
«Маленькая прелесть»: Дочь Нюши Симба очаровала поклонников своей…
Звезда проекта "Дом-2" Даша Пынзарь пожаловалась, что ее старший сын Тема нашел все новогодние…
«Уральские пельмени» обвинили экс-директора Сергея Нетиевского в получении денег за организацию несуществующего…
В России ужесточен контроль за оборотом медицинского…
В Ялте состоялся юбилейный Х парад Дедов…
Светлана Лобода и Сергей Лазарев помирились спустя полгода после громкого…
Просмотреть все новости