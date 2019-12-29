Названы главные ошибки во время секса, угрожающие здоровью





Зачастую мужчины не заботятся о прелюдии, что приводит к недостаточному возбуждению женщины. Это становится причиной малого выделения из влагалища смазки, что впоследствии вызывает повреждения слизистой оболочки. В таком случае необходимо уделить предварительным ласкам больше времени или использовать лубрикант, который может понадобиться также в случае недостаточного количества естественной смазки даже при сильном возбуждении. Во время полового акта следует говорить с партнером о своих ощущениях, особенно, если они болезненные или неприятные. Необходимо ознакомиться с инструкцией к презервативам и правильно их использовать, а также проверять целостность защитного изделия перед занятием любовью.Перед сексом следует тщательно мыть половые органы и руки, а также интимные игрушки, если они будут использоваться. Следует помнить, что бактерии из прямой кишки не совместимы с микрофлорой влагалища, поэтому нельзя совмещать разные виды секса. НА ЗППП следует проверяться до интима, а также предоставлять справку о состоянии здоровья, если того требует партнер. После незащищенной любовной связи нельзя игнорировать симптомы расстройства, особенно, если нет уверенности в том, с кем была проведена ночь, а также врачи рекомендуют при любых сомнениях пройти проверку.