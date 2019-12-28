«Он пытается запретить мне исполнять все эти хиты»: Юрий Шатунов рассказал о конфликте с Андреем Разиным

После исполнения артистом композиции «Седая ночь», Юрий Шатунов поделился с Андреем Малаховым и зрителями ток-шоу «Привет, Андрей!», что конфликт между ним и продюсером Андреем Разиным длится более 30 лет, начавшись после ухода певца из коллектива «Ласковый май». На данный момент стороны пытаются выяснить отношения с помощью суда. «Он пытается запретить мне исполнять все эти хиты - все мои песни, мои визитные карточки, такие как «Белые розы», «Седая ночь» и ряд других песен, которыми он обладает», ― пожаловался Юрий Шатунов.Кроме того, артист отметил, что Андрей Разин сам гастролирует по стране с этими композициями, используя новые фонограммы, записанные Юрием Шатуновым. После этого в студии продемонстрировали отрывок из выступления музыкального продюсера.На вопрос Андрея Малахова касательно того, как при таких обстоятельствах Разин стал крёстным отцом сына Юрия Шатунова, тот ответил, что продюсер имел и имеет над ним рычаги давления, однако за 13 лет он ни разу не поздравил крестника с днём рождения.Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Шатунова, пояснив, что Андрей Разин «давно живет в судах и получает от этого удовольствие». В конце певец сказал, что несмотря на заявления продюсера о невозможности артистом с 1 января следующего года исполнять песни группы «Ласковый май», подтверждающих это судебных решений Андрей Разин не имеет.