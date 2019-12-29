Названы виды птиц, исчезнувшие вследствие инцидента с падением Тунгусского метеорита





В 1897 году зоолог Петр Сушкин описывал вид упомянутого гуся, который имел более тонкий клюв, чем у сородичей. В 1930-х годах появились записи о резком уменьшении численности данных птиц, а научный сотрудник из Венгрии Жак ван Импе озвучил предположение, что этот представитель фауны исчез после Тунгусской катастрофы. Однако орнитологи из Башкирии выступили против указанной версии, приведя в пример кроншнепа-малютку, которого не упомянул Сушкин, что дает основания полагать, что вид исчез до падения метеорита. К концу XIX столетия не удалось наблюдать представителей южного среднего кроншнепа.По мнению исследователей, Тунгуское событие спровоцировано астероидом, который развалился на две части при входе в атмосферу. Одна из них взорвалась в небе с катастрофическими последствиями, а вторая — рухнула на Землю, где произошло образование озера Чеко.