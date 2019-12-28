"Все отлично": Беременная Анастасия Костенко рассказала о состоянии ребенка после ее падения

«Как человек ответственный (последнее пришло ко мне уже после полёта), я сразу набрала ведущего мою беременность врача и отправилась в госпиталь. Провели ультразвуковое исследование, всё отлично. Осмотрела меня гинеколог, которая будет принимать роды, и осталась всем, что входит в понятие гинекология и акушерство, довольна. Далее — травматолог, обработка ссадин, рентген и заключение: закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения».

«В Москве сегодня очень скользко, пришлось отменить свои планы, чтобы окончательно не стать пингвином (не сломать левую руку). Представьте, иду такая вся с двумя крыльями (сложённые руки в фиксаторах выглядят именно так, не иначе). Ещё и вся изюминка беременных в утиной походке. Класс», - написала модель.

В своем микроблоге в Instagram Анастасия Костенко раскрыла подробности своего перелома, отметив с самоиронией, что виновата сама. Она набрала много вещей, хоть и легких, и еще надела скользкие носки, из-за чего не устояла и со всей силы упала на правую руку, выставив ее по инерции, чтобы уменьшить при падении последствия для спины. Молодая мамочка так распереживалась за ребенка, что сразу же помчалась в больницу на осмотр к врачу и только потом к травмотолгу, чтобы наложить гипс.Теперь Анастасия Костенко пообещала себе быть более осторожной, а также она позвала в гости младших сестер, которых нянчила в детстве, и наслаждается заботой со стороны близких людей. На улицу будущая мамочка выйти не решилась, так как по ее словам, погода не очень хорошая, а сломать вторую руку не хочется.