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"Она хотела бы стать счастливей": Экс-участница "Дома-2" Вика Цатурян переживает после развода с Русланом Мацьолеком

Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян на своей странице в Instagram написала трогательный пост, в котором описала свои переживания после развода с мужем Русланом Мацьлеком. Звезда реалити-шоу не может пережить разрыв, хотя молодой человек уже говорит о свадьбе с другой избранницей.
"Она хотела бы стать счастливей": Экс-участница "Дома-2" Вика Цатурян переживает после развода с Русланом Мацьолеком

Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян часто делится с поклонниками в Instagram подробностями своей личной жизни. Не так давно блондинка признавалась, что ей тяжело дается развод с бывшим мужем Русланом Мацьлеком, который, как известно, строит успешно отношения с Анастасией Ивановой.

Вика Цатурян все свои переживания вылила в новом письме, показав его в своем микроблоге. Трогательные строки взволновали фанатов молодой мамочки до глубины души.
«Она ошиблась в жизни дважды и не хотела никого взамен. Она сказала себе однажды, что таких не хочет перемен. Она окутала себя той болью. Она посадила сердце в плен, она свыклась с этой ролью, что жизнь даёт ей испытаний тлен. Она хотела бы стать счастливей, и счастье - вовсе не в деньгах. Она была такой игривой, и в тоже время вечно слёзы на глазах», - пишет экс-участница "Дома-2".

"Письмо в будущее" назвала свое обращение Вика Цатурян, отметив, что она очень хотела бы перемен в своей жизни, мечтает выйти замуж за достойного мужчину и воспитывать вместе с ним дочь.
«Пройдёт немного времени. Она забудет всё сама, когда будет вновь беременной и петь малышке сладкие слова. Она обнимет свой животик, блин. И заплачет от счастья у реки, где дом её большой возвышенный стоит, наполненный любви. Она так встанет, раскрыв те крылья, что однажды обломал, её когда-то возродили. Его увидит, не узнав», — завершила Цатурян.

Тем не менее, некоторым мечтам Вики Цатурян, к сожалению, не дано сбыться. Недавно блондинка призналась, что больше не может иметь детей, но от своей цели она отступать не хочет и, возможно, в скором времени удочерит девочку из приюта.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:30

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