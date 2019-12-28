В Воркуте мужчина застрял в форточке и замерз насмерть





Полицейские получили сообщение от обычных прохожих, которые обнаружили россиянина, торчащего из окна первого этажа многоквартирного дома. К моменту прибытия правоохранителей мужчина еще был жив, но уже находился в тяжелом состоянии, поэтому они бросились его спасать. После того, как сотрудники полиции вызволили пострадавшего из форточки, ими была вызвана скорая помощь, однако медики не успели приехать вовремя. К моменту их прибытия россиянин уже скончался.Тело погибшего 56-летнего жителя Воркуты отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную установить истинную причину его смерти. По словам правоохранителей, погибший в момент их прибытия находился под воздействием алкогольных напитков. Согласно сообщению СК РФ по республике Коми, предварительной версией является смерть от общего переохлаждения организма. В настоящий момент правоохранители из Воркуты ведут расследование данного смертельного происшествия.