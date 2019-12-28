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Звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова занимается с маленькой дочерью по программе для вундеркиндов

Звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова вместе с мужем Евгением Кузиным только недавно стали родителями. Тем не менее, в своем микроблоге в Instagram экс-участница реалити-шоу уже рассказывает о собственных методах воспитания, в частности, программе занятий для вундеркиндов.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова занимается с маленькой дочерью по программе для вундеркиндов

На своей странице в Instagram Саша Артемова рассказала о необычной программе, благодаря которой дети становятся более развитыми, в два года уже полностью разговаривают полными предложениями, знают английские слова и показывают более высокий уровень интеллекта. Именно по программе "для вундеркиндов" молодая мамочка занимается со своей дочерью, которой еще нет и года.
«Мы каждый день играем в игрушки, рассматриваем карточки «Вундеркинд с плёнок». Кстати, некоторые женщины смеются, якобы, что там понимает ребёнок в таком возрасте по этим карточкам. Понимает! И потом вырастают после подобных игр такие детки, что в два года знают время чётко по часам, разговаривают полными предложениями и уже знают слова на английском языке. Это так, для тех мамаш, которые не понимают, для справочки», — написала Саша Артемова в микроблоге.


Для тех, кто хотел бы последовать примеру Саши Артемовой, она также рассказала о ежедневных занятиях с малышкой, которые она проводит вместе с Евгением Кузиным.
«У нас много различных погремушек, с которыми каждый день играем, — продолжила Артемова. — Я говорю, где какой цвет, отстукиваем ритм, поём песенки, даю игрушки в обе ручки. Далее. Каждый день выкладываем на развивающий яркий коврик. Лежим на животе и на спине. Ещё очень важная игрушка - Неваляшка. Только сегодня её купила, просто нигде не могла найти. Теперь кладу дочь на живот и перед лицом на 30—40 см от глаз Неваляшку, и таким образом ребёнок разглядывает её и пытается к ней приблизиться», - пишет звезда проекта "Дом-2".

Тем не менее, многие поклонники подобный подход назвали несколько странным и в корне неправильным, ведь в таком раннем возрасте важнее, чтобы малышка развивалась физически, а не интеллектуально. Всему свое время, считают фолловеры экс-участницы реалити-шоу.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:14

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