Звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова занимается с маленькой дочерью по программе для вундеркиндов

«Мы каждый день играем в игрушки, рассматриваем карточки «Вундеркинд с плёнок». Кстати, некоторые женщины смеются, якобы, что там понимает ребёнок в таком возрасте по этим карточкам. Понимает! И потом вырастают после подобных игр такие детки, что в два года знают время чётко по часам, разговаривают полными предложениями и уже знают слова на английском языке. Это так, для тех мамаш, которые не понимают, для справочки», — написала Саша Артемова в микроблоге.

«У нас много различных погремушек, с которыми каждый день играем, — продолжила Артемова. — Я говорю, где какой цвет, отстукиваем ритм, поём песенки, даю игрушки в обе ручки. Далее. Каждый день выкладываем на развивающий яркий коврик. Лежим на животе и на спине. Ещё очень важная игрушка - Неваляшка. Только сегодня её купила, просто нигде не могла найти. Теперь кладу дочь на живот и перед лицом на 30—40 см от глаз Неваляшку, и таким образом ребёнок разглядывает её и пытается к ней приблизиться», - пишет звезда проекта "Дом-2".

На своей странице в Instagram Саша Артемова рассказала о необычной программе, благодаря которой дети становятся более развитыми, в два года уже полностью разговаривают полными предложениями, знают английские слова и показывают более высокий уровень интеллекта. Именно по программе "для вундеркиндов" молодая мамочка занимается со своей дочерью, которой еще нет и года.Для тех, кто хотел бы последовать примеру Саши Артемовой, она также рассказала о ежедневных занятиях с малышкой, которые она проводит вместе с Евгением Кузиным.Тем не менее, многие поклонники подобный подход назвали несколько странным и в корне неправильным, ведь в таком раннем возрасте важнее, чтобы малышка развивалась физически, а не интеллектуально. Всему свое время, считают фолловеры экс-участницы реалити-шоу.