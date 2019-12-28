Учёные: Найден способ приготовления риса без содержащегося в нем мышьяка





В сыром рисе обнаружено небольшое количество мышьяка. При употреблении продукта в пищу данное вещество может влиять на организм как токсин. Большая часть населения Земли считает рис полезной едой, так как в его состав входит множество витаминов и минералов. Однако эксперты отмечают, в нём также содержится и мышьяк, попадающий в растение из-за загрязненных грунтовых вод при его выращивании. При длительном употреблении такого риса можно спровоцировать онкологические заболевания, кроме того, повышается риск диабета, и могут возникнуть проблемы с сердцем.Согласно условиям исследования, профессор Мехарг решил заняться приготовлением продукта несколькими абсолютно разными способами. Первый состоял в том, что рис варили в воде в соотношении 1 к 2. В результате мышьяк в блюде содержался на уровне 84%. Уменьшить показатель в 2 раза получилось при приготовлении продукта в 5 частях воды. При готовке по последнему рецепту рис сначала замачивали на ночь, потом промывали и варили в соответствии со вторым подходом. Содержание там мышьяка получилось уменьшить на 82%.