В затопленном храме ацтеков в Мехико найдена уменьшенная модель Вселенной





Во время исследования археологами были обнаружены четыре новые подводные комнаты в храме Пернатого Змея. Данная достопримечательность размещена в долине Мехико и показывает, как древние жители территорий поклонялись богам. Сооружение было обнаружено в начале минувшего столетия, и его примечательной чертой считается повторяющееся изображение кетцалькоатля. Считается, что это место иллюстрирует миф о происхождении времени, а данную теорию подтверждает найденная в затопленной части схема Вселенной. На текущий момент неизвестно, как ацтеки смогли воспроизвести настолько точную копию небесных тел.Предполагается, что эта часть храма была затоплена намеренно, чтобы показать космическую пустоту. Ученые отметили, подводные структуры демонстрируют Солнечную систему, а также в них скрыто упоминание о Большом взрыве.