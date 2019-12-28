Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова не теряет надежды стать ведущей проекта





Совсем недавно Юлия Ефременкова говорила о том, что хочет родить малыша от Мондезира Свет-Амура. Многие зрители предположили, что девушка уже находится в положении.Уже давно известно, что Татьяна Строкова мечтает о том, чтобы стать ведущей «Дом-2». Антон Беккужев мечте девушки посвятил в новом выпуске одноименного журнала «Дом-2» целую статью, где написал, если она хочет быть ведущей, то ей нужно сделать все, чтобы подвинуть Захара Саленко.Тем не менее, кто именно займет полноценное место ведущего пока не известно. Однако, если Юлия Ефременкова надумает уходить в декретный отпуск, то, скорее всего, борьба между ребятами только обострится.Пользователи социальных сетей отмечают, у Татьяны Строковой вполне получается вытягивать из участников необходимые эмоции, и она могла бы неплохо смотреться на столь желанном месте.