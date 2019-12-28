Сергей Безруков собрался с повзрослевшей дочерью Машей наряжать ёлку

Сергей Безруков на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой изображена его дочь Маша от режиссёра Анны Матисон. Судя по фото, девочка очень повзрослела за последнее время. В подписи к снимку Безруков рассказал, что они с дочерью намерены нарядить ёлку. Актёр посетовал, что скоро Новый год, однако снега на праздник так и не предвидится. Продюсер обозначил, из-за этого не стоит огорчаться, ведь хорошее настроение человек может создать себе сам.Он также поинтересовался, успели ли его подписчики украсить ёлку, и пригласил посетить Московский губернский театр, так как там сегодня состоится постановка «Энергичные люди», режиссёром которой он является.Известно, что 15 лет Сергей Безруков находился в браке с актрисой Ириной Безруковой, однако в 2015 году они разошлись. Через год знаменитость женился на режиссёре Анне Матисон. В 2016 году на свет появилась их общая дочь Маша. В мае 2018 года супруги заявили, что находятся в ожидании второго ребёнка, и вскоре на свет появился их сын Степан. На данный момент Сергей Безруков старается все свободное время уделять детям.