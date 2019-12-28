Певца Романа Жукова приняли за пьяного и не пустили на самолет в Якутии





Об этом рассказал адвокат Романа Жукова. По словам юриста, ситуация является крайне странной. Все началось с того, что артист обратился к стражам правопорядка и поинтересовался у них, как ему пройти в определенное место аэропорта. Вместо помощи ему предъявили обвинение, якобы он является пьяным, и ему нельзя садиться в самолет. Певец заявил, что не употреблял алкоголь, однако полицейские настояли на прохождении теста.Роман Жуков согласился и отправился вместе с правоохранителями в специальное отделение аэропорта. Там он вместе со своей спутницей сдал анализы крови и подул в трубочку. По словам юриста знаменитости, данная ситуация является крайне странной. Так как итоговый протокол, с которым адвокат успел ознакомиться, составлен из-за якобы оскорбительного поведения артиста по отношению к полиции, хотя изначальной причиной было предполагаемое алкогольное опьянение.В результате Роман Жуков и его спутница были отпущены, однако они уже опоздали на самолет. Их задержали на более чем на 3 часа, поэтому им пришлось искать другой способ добраться до места следующего выступления. Адвокат предположил, что звезда мог взять такси, так как сейчас ему невозможно дозвониться, сообщает 5-tv.ru.