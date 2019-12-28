Алла Довлатова похудела и устроила фотосессию в бикини

Среди всех видов тренировок Довлатова больше всего любит йогу. Иногда она посещает массаж и пользуется душем Шарко. Телеведущая рассказала, что на протяжении 2-х месяцев активно сбрасывала вес, после чего решилась продемонстрировать своим поклонникам результат. Для большей наглядности звезда сделала фото в ярком бикини.Знаменитость не раскрывала детали своей программы похудения. При этом ранее она говорила о посещении бассейна для занятия аквааэробикой и плавания. Помимо этого, диетолог Довлатовой после ее 4-х родов создала особую программу питания. В соответствии с ней ведущая принимает пищу 5 раз за день. Для соблюдения режима звезда приобрела специальные контейнеры, в которые по утрам складывает еду на два завтрака, обед и полдник с ужином. После этого в течение всего дня она держит при себе сумку-холодильник. Согласно словам Довлатовой, такой скрупулёзный подход к контролю калорий оказал ей помощь в избавлении от избыточного веса и сохранении показателя на новом уровне.