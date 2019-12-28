Компьютер научили распознавать ложные новости





Проблема появления неправдивых новостных сообщений в современном мире становится все более актуальной, поэтому многие ученые работают над тем, чтобы уметь распознавать такие ситуации. Специалисты создали нейросеть и обучали ее на основании десятков тысяч новостей, правдивых и ложных. Теперь технология может определять их достоверность на основании другой информации, доступной в Сети.Разработка способна делать выводы не только с помощью подтверждающих данных, но и благодаря тем, что противоречат содержанию новостного сообщения. Именно поэтому ложные новости определяется с большой точностью. В настоящий момент этот показатель составляет 90%, однако ученые отмечают, что по мере использования разработки этот результат будет планомерно увеличиваться.Внедрение нейросети станет большим скачком в развитии СМИ, ведь теперь изданиям будет куда сложнее обманывать своих читателей, а также позволит другим журналистам проверять определенную новость на достоверность. В настоящий момент разработчики алгоритма пока не определились со способом его распространения. Он может быть как платным, так и бесплатным.