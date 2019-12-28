Звезда «Дом-2» Илья Яббаров обнаружил у себя талант предсказателя





Илья Яббаров и Анастасия Голд, видимо, хорошо погуляли за периметром. Они оба вернулись на остров в отличном настроении. Ко всему, во время общего собрания все, что говорила Юлия Ефременкова, Илья Яббаров дополнял своими фразами. В итоге получилось очень весело.Больше всего Илью Яббарова заинтересовал разговор, который касался Кати Скалон и Влада Иванова. Стоит отметить, что когда Катя приехала на остров, то они с Владом «отметили» это событие в уборной, где между ребятами произошла интимная связь.Илья Яббаров, скорее всего, представив, что обладает даром предвидения, сказал, что отношения между молодыми людьми будут не длительными и могут не продержаться и двух недель. Также Яббаров подчеркнул, у Влада Иванова будет еще много «подобных Кать».Напомним, что ранее Катя Скалон встречалась с Федором Стрелковым, но отношения у них не сложились.