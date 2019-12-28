ВЦИОМ: Россияне называют семью главной ценностью в жизни





По словам Валерия Федорова, данная тема является крайне щепетильной и важной для 9 из 10 опрошенных россиян. Директор ВЦИОМ отметил, для людей семья - достаточно общее понятие, которое может нести различный смысл. На это указывает то, что люди отказались от вариантов «мать», «муж/жена», «дети» и т. д. Именно поэтому депутатам и общественности нужно быть крайне внимательными в вопросе обсуждения и интерпретаций закона о домашнем насилии. Ведь неточные формулировки, недосказанность или недостаточная детализация может стать причиной настоящих семейных трагедий.Валерий Федоров отмечает, именно семья составляет значительную часть удовлетворенности человека своей жизнью. Россиянине признаются, если в доме имеются проблемы, они не могут назвать себя счастливыми и успешными.Также глава ВЦИОМ обратил внимание на то, что закон о домашнем насилии должен избегать гендерных формулировок и неравноправия. Его действие должно защищать не только женщин и детей, но и мужчин, ведь представители сильного пола в определенных случаях тоже могут оказаться пострадавшими.