“Хорошенько врезал”: Стас Барецкий прокомментировал драку с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным





По словам Барецкого, Лука Затравкин толкнул его девушку, когда они подошли за канапе. В итоге звезды решили сразиться “один на один” и тогда музыкант “хорошенько врезал” своему оппоненту, за что не собирается извиняться. По словам артиста, у них и раньше были конфликты, но сейчас он боится сказать лишнее Затравкину, который может подать в суд на обидчика. Также он считает драку с пианистом сложным делом, поскольку тот весит около 240 кг, когда Барецкий имеет вес в районе 150 кг. По мнению музыканта, его противнику нужно выходить на ринг, а не сидеть за пианино.Как передает “КП”, директор Барецкого Вадим Горожанкин считает, что музыканты не поделили титул первого толстяка страны, поэтому решили выяснить отношения в "кулачном бою".