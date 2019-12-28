Звезда "Дома-2" Татьяна Григорьевская рассказала об опыте телебабушки
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Григорьевская перед ожидаемым отпуском и поездкой вместе с младшей дочерью Аленой Савкиной и внуком Богданом во Владивосток рассказала о своей жизни в Периметре и опыте телебабушки. Участница реалити-шоу отметила, что дома ее ждет возлюбленный, чему она очень рада.
Участница проекта "Дом-2", известная телебабушка Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала об опыте жизни в Периметре. По мнению матери Рапунцелей, ее дочерям просто необхоодима помощь, в частности, Алене Савкиной, ведь одной воспитывать сына Богдана звезде очень тяжело. Что касается Рапунцель-старшей, то Татьяна Владимировна, по ее словам, видит, как Дмитрий Дмитренко постоянно заботится о Василисе и занимается ее воспитанием, и у Ольги есть поддержка.
Татьяна Владимировна добавила, она попросту не может уехать домой, ей нужно дождаться, пока Алена Савкина найдет своего верного и хорошего мужа, который разделит с ней все проблемы и радостные моменты, чтобы мать была спокойна за жизнь младшей наследницы.
Участница проекта "Дом-2", известная телебабушка Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала об опыте жизни в Периметре. По мнению матери Рапунцелей, ее дочерям просто необхоодима помощь, в частности, Алене Савкиной, ведь одной воспитывать сына Богдана звезде очень тяжело. Что касается Рапунцель-старшей, то Татьяна Владимировна, по ее словам, видит, как Дмитрий Дмитренко постоянно заботится о Василисе и занимается ее воспитанием, и у Ольги есть поддержка.
Татьяна Владимировна добавила, она попросту не может уехать домой, ей нужно дождаться, пока Алена Савкина найдет своего верного и хорошего мужа, который разделит с ней все проблемы и радостные моменты, чтобы мать была спокойна за жизнь младшей наследницы.