"Соскучилась": Пелагея посетила шоу "Голос"





Пелагея решила принять участие в проекте «Голос» в качестве приглашенной звезды, потому что соскучилась по атмосфере, которая царит на площадке. Знаменитость выступила в полуфинале шоу, где исполнила свой хит «Конь». По завершении номера певица заявила, что очень скучала по проекту. Она вспомнила, как зарекалась больше не участвовать в «Голосе», однако судьба распорядилась иначе, и солистку группы "Пелагея" пригласили в шоу. Артистка считает, в новом сезоне выбрали интересный состав участников, и на площадке она увидела много знакомых ей людей.Певица сообщила о своих отношениях с наставниками и заявила, ей очень нравится Полина Гагарина. Знаменитость с Константином Меладзе уже знакома по "Голосу", а с Валерием Сюткиным её связывает участие в программе «"Угадай мелодию". Певица сожалеет, что пока не получается познакомиться с Сергеем Шнуровым, лидером рок-группы «Ленинград», однако, она считает, ещё «всё впереди».Ранее на своей странице в Instagram Пелагея заявила о разводе с Иваном Телегиным. Она не жалеет о трёхлетнем опыте семейной жизни и надеется, что у них с экс-возлюбленным получится сохранить хорошие отношения ради дочери Таси.