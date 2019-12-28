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Ольга Бузова снялась в новогоднем выпуске авторской программе "100янов" Юрия Стоянова

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала отрывок авторской программы Юрия Стоянова "100янов", а точнее, новогоднего выпуска, где снялась звезда. Только недавно ходили слухи, что Алла Пугачева выступила против появления певицы в "Голубом огоньке", возможно, это был своеобразный ответ.
Ольга Бузова снялась в новогоднем выпуске авторской программе "100янов" Юрия Стоянова

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева выступила против появления своей коллеги - телеведущей Ольги Бузовой в новогодних программах на "России 1". Примадонна якобы лично обратилась к Игорю Крутому, который продюсирует "Голубой огонек", отметив, что молодая исполнительница не умеет петь без фонограммы, а также выходит на сцену в слишком вульгарных нарядах.

Ольга Бузова после появившихся новостей на своей странице в Instagram показала отрывок из новогоднего выпуска авторской программы Юрия Стоянова "100янов", где, как оказалось, снялась накануне. В эфир выпуск должен выйти 30 декабря, а тем самым, возможно, Бузова ответила на слухи о запрете своего появления в новогодних эфирах.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:39

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