Максим Траньков заявил о сходстве между подопечными Этери Тутберидзе и "Змеем Горынычем"
Тренер по фигурному катанию Максим Траньков нашел сходство между подопечными Этери Тутберидзе и Змеем Горынычем. Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о последних успехах фигуристок, которых тренирует коллега.
Траньков считает, что никто не застрахован от ошибок. При этом он желает подопечным Тутберидзе удачного выхода на лед и не разделяет фигуристок на сильных и слабых, поскольку это трио блистает. По его мнению, к данным спортсменкам за минувший год стали относится совсем иначе, а соперницы называют их “Змеем Горынычем”. Тренер уверен, мотивации и успехам подопечных Тутберидзе способствуют их совместные тренировки.
На данный момент под началом Этери Тутберидзе занимаются фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Траньков считает, что никто не застрахован от ошибок. При этом он желает подопечным Тутберидзе удачного выхода на лед и не разделяет фигуристок на сильных и слабых, поскольку это трио блистает. По его мнению, к данным спортсменкам за минувший год стали относится совсем иначе, а соперницы называют их “Змеем Горынычем”. Тренер уверен, мотивации и успехам подопечных Тутберидзе способствуют их совместные тренировки.
На данный момент под началом Этери Тутберидзе занимаются фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:39