Участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко облила Виталия Еворовского шампанским на свидании

Алеся Семеренко на Сейшелах, как оказалось, на протяжении нескольких дней общалась с Сергеем Захарьяшем, причем не совсем по-дружески, при этом не забывала принимать ухаживания проектанта Виталия Еворовского и думала, что все так и будет продолжаться дальше. Однако последний стал очень завидным женихом среди свободных красавиц "Дома-2", и теперь на сердце Еворовского претендуют сразу три девушки, помимо Семеренко - Анастасия Стецевят, Яна Захарова и Анна Левченко.Алеся Семеренко при этом осталась "за бортом", о чем узнала на очередном романтическом свидании. Участнице проекта "Дом-2" новость о расставании явно не понравилась, она психанула и облила Виталия Еворовского шампанским, причем плеснула его прямо в лицо, лишив молодого человека на короткое время зрения.