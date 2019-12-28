Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память LPDDR5 и дисплей с соотношением 20:9
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащён ОЗУ стандарта LPDDR5, а также дисплеем с соотношением сторон 20:9. Лу Вейбинг, вице-глава компании и руководитель подразделения Redmi, достаточно часто размещает на собственной странице в микроблоге Weibo информацию о деятельности производителя и новых продуктах.
В начале декабря он сообщил, что уже в I квартале 2020 года на рынке станут доступны смартфоны, которые укомплектуют ОЗУ стандарта LPDDR5. Изначально многие специалисты склонялись к мысли, что речь идет о Xiaomi Mi 10. Теперь появилась информация от инсайдера из Китая. Пользователь под псевдонимом Digital Chat Station регулярно раскрывает сведения о новинках технологического сегмента с высокой степенью достоверности. На персональной странице Weibo он сообщил, что предположение оказалось верным.
В соответствии со сведениями источника, модификация Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память, созданную для соответствия модулям типа LPDDR5. Дополнительным преимуществом станет дисплей с разрешающей способностью формата FullHD+, имеющий соотношение развёртки картинки в 20:9. Подчеркивается, что применение нового образца ОЗУ для Pro-версии не исключает варианта, при котором он будет добавлен и в стандартную сборку Xiaomi Mi 10. Презентация флагманского устройства от китайского производителя намечена на февраль 2020 года.
В начале декабря он сообщил, что уже в I квартале 2020 года на рынке станут доступны смартфоны, которые укомплектуют ОЗУ стандарта LPDDR5. Изначально многие специалисты склонялись к мысли, что речь идет о Xiaomi Mi 10. Теперь появилась информация от инсайдера из Китая. Пользователь под псевдонимом Digital Chat Station регулярно раскрывает сведения о новинках технологического сегмента с высокой степенью достоверности. На персональной странице Weibo он сообщил, что предположение оказалось верным.
В соответствии со сведениями источника, модификация Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память, созданную для соответствия модулям типа LPDDR5. Дополнительным преимуществом станет дисплей с разрешающей способностью формата FullHD+, имеющий соотношение развёртки картинки в 20:9. Подчеркивается, что применение нового образца ОЗУ для Pro-версии не исключает варианта, при котором он будет добавлен и в стандартную сборку Xiaomi Mi 10. Презентация флагманского устройства от китайского производителя намечена на февраль 2020 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:28