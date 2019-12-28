Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память LPDDR5 и дисплей с соотношением 20:9





В начале декабря он сообщил, что уже в I квартале 2020 года на рынке станут доступны смартфоны, которые укомплектуют ОЗУ стандарта LPDDR5. Изначально многие специалисты склонялись к мысли, что речь идет о Xiaomi Mi 10. Теперь появилась информация от инсайдера из Китая. Пользователь под псевдонимом Digital Chat Station регулярно раскрывает сведения о новинках технологического сегмента с высокой степенью достоверности. На персональной странице Weibo он сообщил, что предположение оказалось верным.В соответствии со сведениями источника, модификация Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память, созданную для соответствия модулям типа LPDDR5. Дополнительным преимуществом станет дисплей с разрешающей способностью формата FullHD+, имеющий соотношение развёртки картинки в 20:9. Подчеркивается, что применение нового образца ОЗУ для Pro-версии не исключает варианта, при котором он будет добавлен и в стандартную сборку Xiaomi Mi 10. Презентация флагманского устройства от китайского производителя намечена на февраль 2020 года.