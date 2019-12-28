Экс-участник проекта "План Б" Роман Гриценко подогрел слухи о новом романе страстным поцелуем с Елизаветой Шатиловой

После ухода с проекта "Дом-2" Роман Гриценко долго не мог наладить личную жизнь. У него был непродолжительный роман с девушкой по имени Евгения, однако пара распалась, а отношения закончились их дракой. В итоге молодой человек отправился покорять сердце Ольги Бузовой на проект "План Б", но и там потерпел неудачу, дойдя при этом до финала.Теперь же Роман Гриценко подогрел слухи о новом романе, опубликовав вайн с участием блогера Елизаветы Шатиловой. На кадрах девушка смотрит видео, комментируя, что любовь можно найти в любой момент только в фильмах, а затем встречает молодого человека, они влюбляются друг в друга и весело проводят время вместе. Главную роль наряду с брюнеткой сыграл Роман Гриценко, в конце они страстно поцеловались, а закончился вайн надписью, что "тот самый момент" может настать неожиданно, и это он."Новогоднее чудо", - подписал публикацию спортсмен. Поклонники поспешили отметить, что они с Елизаветой Шатиловой прекрасная пара, и пожелали счастья влюбленным.