Дмитрий Песков признался, что его 5-летняя дочь работает не меньше него
Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря главы РФ, рассказал, что «рабочий день» его младшей 5-летней дочери Нади сопоставим с таковым у родителя. Ребёнок активно занимается фигурным катанием, поэтому много времени проводит в напряженных физических тренировках.
«Не могу смотреть на это без внутренних рыданий», — отметил Песков.
Он уверен, что его супруга Татьяна Навка прошла через аналогичное детство. Будущей звезде приходилось много тренироваться, чтобы выступить на профессиональном уровне во время важных состязаний. Фигуристка видит необходимость учить и собственного ребёнка аналогичным образом для достижения больших результатов в её будущей спортивной карьере .
Дмитрий Песков считает дисциплину хорошим показателем в вопросе воспитания детей. Пресс-секретарь президента РФ признался, он периодически вступает с женой в споры, когда отстаивает права дочери. Политик пожаловался на долгую разлуку с супругой из-за рабочих вопросов. Пока Татьяна Навка готовилась к своей ледовой шоу-программе, он почти не видел её на протяжении месяца.
«Не могу смотреть на это без внутренних рыданий», — отметил Песков.
Он уверен, что его супруга Татьяна Навка прошла через аналогичное детство. Будущей звезде приходилось много тренироваться, чтобы выступить на профессиональном уровне во время важных состязаний. Фигуристка видит необходимость учить и собственного ребёнка аналогичным образом для достижения больших результатов в её будущей спортивной карьере .
Дмитрий Песков считает дисциплину хорошим показателем в вопросе воспитания детей. Пресс-секретарь президента РФ признался, он периодически вступает с женой в споры, когда отстаивает права дочери. Политик пожаловался на долгую разлуку с супругой из-за рабочих вопросов. Пока Татьяна Навка готовилась к своей ледовой шоу-программе, он почти не видел её на протяжении месяца.