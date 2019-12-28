Дмитрий Песков признался, что его 5-летняя дочь работает не меньше него





, — отметил Песков.Он уверен, что его супруга Татьяна Навка прошла через аналогичное детство. Будущей звезде приходилось много тренироваться, чтобы выступить на профессиональном уровне во время важных состязаний. Фигуристка видит необходимость учить и собственного ребёнка аналогичным образом для достижения больших результатов в её будущей спортивной карьере .Дмитрий Песков считает дисциплину хорошим показателем в вопросе воспитания детей. Пресс-секретарь президента РФ признался, он периодически вступает с женой в споры, когда отстаивает права дочери. Политик пожаловался на долгую разлуку с супругой из-за рабочих вопросов. Пока Татьяна Навка готовилась к своей ледовой шоу-программе, он почти не видел её на протяжении месяца.