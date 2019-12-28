Мария Федункив рассказала, что запела из-за астмы





В своем микроблоге знаменитость заявила, теперь зрители смогут увидеть ее не только на юмористических шоу, но и на концертах. После презентации песни “Не устоишь” Марина Федункив рассказала поклонникам, что доктор прописал ей заниматься пением, чтобы противостоять астме. Поклонники поддержали артистку в новом начинании, но некоторые посетовали, мол, им медики не прописывали, почему-то, вокал при таком диагнозе. Актриса ответила на это шуткой, назвав таких докторов "плохими".Поклонники желают актрисе удачи на музыкальном поприще. Эксперты же отметили, Марина Федункив выбрала удачный момент, чтобы стать певицей, поскольку уже завоевала огромную армию фанатов.