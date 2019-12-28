У безработного футболиста Дмитрия Тарасова нашли сотни штрафов и огромный долг





Экс-участнику футбольной команды «Локомотив» Дмитрию Тарасову сейчас живется нелегко. У него не получается найти себе нормальную работу, а ко всему и пришлось продать дом, который он даже не успел достроить. В итоге выяснилось, почему Дмитрий больше не ездит на своей машине, а предпочитает передвигаться на метро. Это случилось потому, что он так и не погасил до конца года свои долги.Оказалось, за прошедший год Дмитрий Тарасов умудрился на 4-х своих автомобилях представительского класса накатать более 550 штрафов. Известно, что большинство из них выписаны за превышение скорости и из-за движения по полосе, которая предназначена для маршрутных такси.На данный момент Дмитрий Тарасов только государству должен за свои нарушения около 75 тысяч рублей, хотя сумма на первый взгляд не значительная, но пока он ее так и не погасил. Тем не менее, за некоторые из нарушений ему вполне может грозить наказание, например, в виде общественных работ или лишения свободы на 15 суток.