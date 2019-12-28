Стало известно, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме на Новый год





В первую очередь это касается денег. Эксперты отмечают, наличие любой банкноты поставит гостей в невыгодное и неприятное положение. Кто-то из них может решить, что хозяева дома им не доверяют и устраивают подобную проверку. Другие же могут посчитать владельцев жилого помещение невнимательными и не способными навести у себя порядок. Также нельзя исключать вариант, что кто-то не сдержит себя и совершит кражу.Еще одной группой вещей, которые стоит спрятать от посторонних глаз, являются украшения. Они не должны находится в общедоступных местах. Драгоценности лучше оставить в специальных шкатулках в спальне, куда гости не будут заходить. Также эксперты советуют при праздновании Нового года убирать любые предметы, указывающие на вероисповедание человека. Они могут стать причиной неприятных разговоров и даже конфликтов, а их на праздник лучше избегать.Все документы эксперты советуют хранить в одном месте. В случае происшествия это позволит быстро их найти. Личные вещи не должны оставаться на виду гостей, их нужно сложить в шкаф или другую мебель. Также стоит убрать игрушки домашних животных, если таковые имеются. Это позволит питомцу пребывать в спокойном, а не игривом состоянии.