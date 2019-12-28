"Мой мужчина меня любит и ждет": Мать Рапунцель Татьяна Григорьевская рассказала о личной жизни
Мать Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала о своей личной жизни. Сейчас женщина живет вместе со своими дочерьми на проекте "Дом-2", однако во Владивостоке ее ждет любимый мужчина, с коротым звезда вместе уже более 10 лет.
Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, что с удовольствием помогает дочерям воспитывать детей, а сейчас Ольга Рапунцель ждет уже второго наследника, чему телебабушка очень рада. Во Владивостоке, тем не менее, подчеркивает Татьяна Владимировна, ее ждет любимый мужчина, он ее любит, и у них все хорошо.
Татьяна Владимировна подчеркнула, она и избранник постоянно общаются, она ездит к нему в отпуск, совсем скоро влюбленные снова будут вместе. Никаких конфликтов у Татьяны Владимировны и ее возлюбленного не возникает, ведь они строят отношения на честности и доверии.
Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, что с удовольствием помогает дочерям воспитывать детей, а сейчас Ольга Рапунцель ждет уже второго наследника, чему телебабушка очень рада. Во Владивостоке, тем не менее, подчеркивает Татьяна Владимировна, ее ждет любимый мужчина, он ее любит, и у них все хорошо.
Татьяна Владимировна подчеркнула, она и избранник постоянно общаются, она ездит к нему в отпуск, совсем скоро влюбленные снова будут вместе. Никаких конфликтов у Татьяны Владимировны и ее возлюбленного не возникает, ведь они строят отношения на честности и доверии.