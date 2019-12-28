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Названы необычные туристические направления для россиян на новогодние праздники

Эксперты предложили несколько туристических направлений для россиян на новогодние праздники. Эти необычные идеи для путешествия станут идеальными для тех, кто намерен сменить обстановку на время каникул.

На Багамах планируется проведения традиционного карнавала Джакана, во время которого местные жители и приезжие собираются на улицах, чтобы потанцевать и посмотреть на представления артистов. В 2018 году чаще всего места в отелях бронировали граждане США, Британии и Германии. В Испании в Новый год принято под каждый удар курантов съедать по виноградине, чтобы обеспечить удачу на весь год. В Мадриде - насыщенная ночная жизнь, а для прогулок эксперты советуют арендовать велосипед. В прошлом году частыми гостями здесь были французы, итальянцы и британцы. В Рио-де-Жанейро запланированы фейерверки на пляже Копакабана и вечеринки в барах и на крышах. Согласно суевериям бразильцев, Новый год нужно встречать в белом, а также необходимо перепрыгнуть через семь волн подряд, загадывая желания.

В Японии этот праздник становится временем для глубоких размышлений. В Венеции Новый год встречают в красном, а на площади Сан-Марко устраивают большой праздник с танцами музыкой и фейерверками. Ровно в полночь венецианцы обмениваются поцелуем с близким человеком.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00

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