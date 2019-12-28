Названы необычные туристические направления для россиян на новогодние праздники





На Багамах планируется проведения традиционного карнавала Джакана, во время которого местные жители и приезжие собираются на улицах, чтобы потанцевать и посмотреть на представления артистов. В 2018 году чаще всего места в отелях бронировали граждане США, Британии и Германии. В Испании в Новый год принято под каждый удар курантов съедать по виноградине, чтобы обеспечить удачу на весь год. В Мадриде - насыщенная ночная жизнь, а для прогулок эксперты советуют арендовать велосипед. В прошлом году частыми гостями здесь были французы, итальянцы и британцы. В Рио-де-Жанейро запланированы фейерверки на пляже Копакабана и вечеринки в барах и на крышах. Согласно суевериям бразильцев, Новый год нужно встречать в белом, а также необходимо перепрыгнуть через семь волн подряд, загадывая желания.В Японии этот праздник становится временем для глубоких размышлений. В Венеции Новый год встречают в красном, а на площади Сан-Марко устраивают большой праздник с танцами музыкой и фейерверками. Ровно в полночь венецианцы обмениваются поцелуем с близким человеком.