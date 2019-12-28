Психолог рассказал, как извиниться за свое поведение на корпоративе





По словам психолога, способы реагирования на такие ситуации зависят от того, какие отношения имеются в коллективе и конкретно с теми, кто пострадал. Если между людьми есть близкое общение – то извиняться стоит лично. В случае наличия обычных рабочих отношений подойдет сообщение в мессенджере и небольшая записка, оставленная на рабочем столе. При этом психолог советует не делать вид, будто ничего не случилось.Максим Киселев отмечает, что главный совет, как пережить неподобающее поведение на корпоративе, – это самоирония. Психолог рекомендует не относиться к таким ситуациям излишне серьезно и уметь смеяться над собой, своими ошибками и недостатками. При этом все-таки не стоит забывать про извинения, ведь человек действительно мог быть оскорблен или пострадать.Также психолог обратил внимание на то, что неудачный корпоратив способен показать истинные отношения между людьми. Если сотрудники положительно настроены друг к другу – они легко простят коллеге неприличное поведение и ошибки. В том же случае, когда в коллективе имеются скрытые конфликты и противоречия, то они могут легко выплеснуться наружу и привести к крупному скандалу.