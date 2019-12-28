В Москве жертвами мошенницы стали родители онкобольных детей





Предполагаемая злоумышленница продавала в Сети фейковые билеты на посвященные Новому году мероприятия по выгодной цене. К стражам порядка успели обратиться 18 семей с заявлениями о мошенничестве, отметив, что после того, как на предоставленный счет переводилась необходимая сумма, товар им так и не поступал. В процессе расследования задержали подозреваемую, которой оказалась 46-летняя приезжая. В отношении последней уже инициировано уголовное делопроизводство.Известно, что в число среди потерпевших вошли малообеспеченные и многодетные семьи, а также родственники онкобольных несовершеннолетних. Все родители, которые обратились к стражам правопорядка, в итоге в качестве компенсации получили билеты для своих детей на новогоднее шоу, которое пройдет в столичном Дворце гимнастики.