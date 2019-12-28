Эксперты: Малоподвижный образ жизни во время "ленивых" праздников вреден для здоровья





Учёные выяснили какое влияние на здоровье производит кратковременное отсутствие физической нагрузки. Уникальность данного исследования в том, что впервые поддались изучению последствия малоактивного образа жизни для людей, которые в повседневности ведут активный образ жизни. Специалисты обратили внимание на отказ здоровых людей от занятий спортом во время праздничных каникул. В эксперименте приняли участие 26 молодых людей в возрасте 20-30 лет и 21 - старше 60 лет.Участники обязаны были в течение некоторого времени проходить за день не больше 1500 шагов. Эксперты уточнили, что за 4 дня до начала эксперимента добровольцы находились в отличной физической форме. Согласно результатам изучения, спустя некоторое время у всех исследуемых заметно изменились мышцы, кости и обмен веществ. Как у старших, так и у молодых участников замечено снижение мышечной массы и уменьшение содержания минералов в костной ткани, при этом возросли жировые отложения в области талии. Для старших участников подобные последствия "ленивых" каникул могут повлиять на обострения хронических заболеваний.