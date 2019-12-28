Татьяна Рапунцель: «Вторая беременность Оли была незапланированной»





Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, что где-то три с половиной месяца назад дочь Ольга Рапунцель пожаловалась ей, что ее сильно тошнит, и она не переносит некоторые запахи. Тогда женщина посоветовала наследнице сделать тест, но все думали, будущая мамочка просто отправилась, ведь беременность никто не планировал.В итоге Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко признались, что станут снова родителями, чему Татьяна Владимировна очень рада. Звезда реалити-шоу подчеркнула, Рапунцель-старшая считает этого ребенка подарком божьим, паре все равно, кто родится - мальчик или девочка, они все равно будут очень счастливы воспитывать еще одного наследника.Примечательно, что в отличие от Саши Черно и Иосифа Оганесяна, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко до последнего скрывали "интересное положение", пока живот уже невозможно было скрыть. Позже звезды реалити-шоу рассказали, что у них родится мальчик, это будущая мамочка чувствует уже сейчас, хотя срок небольшой.