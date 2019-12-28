В Крыму ребенок после нападения бойцовской собаки находится в тяжелом состоянии





27 декабря собака не названной бойцовской породы напала на 10-летнего мальчика. Ребенку удалось выжить, после чего его доставили в местную больницу. На теле пострадавшего много следов укусов, часть из них имеется и на лице. В момент госпитализации медики оценивали состояние мальчика как тяжелое. Сейчас он находится в травматолого-ортопедическом отделении.Специалисты заявляют о том, что состояние ребенка удалось стабилизировать, и его жизни больше ничего не угрожает. При этом медики не исключают возможных осложнений и готовятся к ним. Также специально для юного пациента из Краснодара привезли определенные перевязочные материалы, необходимые для этого конкретного случая. Кроме того, в самом начале января мальчика планируют перевезти в специализированое детское медицинское учреждение в столице России. Там пациент сможет пройти полноценное лечение и восстановление.По факту происшествия начата проверка. Ее подробности не сообщаются, а также нет информации о том, что привело к нападению собаки бойцовской породы на 10-летнего мальчика.