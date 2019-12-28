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В Крыму ребенок после нападения бойцовской собаки находится в тяжелом состоянии

В Крыму бойцовская собака напала на 10-летнего ребенка. Пострадавший доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии, однако сейчас его оценивают, как стабильное.
В Крыму ребенок после нападения бойцовской собаки находится в тяжелом состоянии

27 декабря собака не названной бойцовской породы напала на 10-летнего мальчика. Ребенку удалось выжить, после чего его доставили в местную больницу. На теле пострадавшего много следов укусов, часть из них имеется и на лице. В момент госпитализации медики оценивали состояние мальчика как тяжелое. Сейчас он находится в травматолого-ортопедическом отделении.

Специалисты заявляют о том, что состояние ребенка удалось стабилизировать, и его жизни больше ничего не угрожает. При этом медики не исключают возможных осложнений и готовятся к ним. Также специально для юного пациента из Краснодара привезли определенные перевязочные материалы, необходимые для этого конкретного случая. Кроме того, в самом начале января мальчика планируют перевезти в специализированое детское медицинское учреждение в столице России. Там пациент сможет пройти полноценное лечение и восстановление.

По факту происшествия начата проверка. Ее подробности не сообщаются, а также нет информации о том, что привело к нападению собаки бойцовской породы на 10-летнего мальчика.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:01

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