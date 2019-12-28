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Сайт Pornhub озвучил наиболее частые поисковые запросы в уходящем году

Портал Pornhub озвучил наиболее востребованные поисковые запросы в уходящем году. Статистику просмотров на сайте озвучила звезда порно Аса Акира в новой видеозаписи на YouTube-канале.

В 2019 году Pornhub число посещений площадки превысило 42 млрд раз, что отвечает 115 млн просмотрам в день. Всего произведено 39 млрд запросов, среди которых наиболее популярными стали видеоблогеры и игры. Аса Акира заметила, что мировые события сказываются на предпочтениях публики. Среди трендовых категорий первенство получило любительское видео, пока вторая позиция у роликов, где фигурируют пришельцы. В Pornhub предположили, что это связано с недавним планом пользователей Сети осуществить налет на военную базу ВВС США. Также в рейтинг вошли видео с пометкой “от первого лица” и косплей. Гости сайта искали публикации с японками, корейцами, лесбиянками, хентаем и “мамочками”.

Наиболее востребованной среди юзеров актрисой в этом жанре стала 23-летняя уроженка США Лана Роудс, а из мужчин отметиться сумел 25-летний Джорди Эль-Ниньо Пола из Испании.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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